Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 67 Afganistan, 2 Srilanka ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Tuşba, Van, Güncel, Haberler

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