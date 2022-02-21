Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 67 Afganistan, 2 Srilanka ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.