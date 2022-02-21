Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'ın Tuşba ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 67 Afganistan, 2 Srilanka ve 9 Pakistan uyruklu olmak üzere 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
AA / Necat Hazar - Güncel