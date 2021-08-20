Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine arama yaptığı 4 katlı binanın 3 ve 4'üncü katlarında 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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