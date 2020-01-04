Van'da 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi
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Van'da 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir kamyonette 77 kilo 473 gram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

04.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:36
Van'da 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi

'ın ilçesinde bir kamyonette 77 kilo 473 gram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, , nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Başkale Grup Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Lina"nın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajında bulunan 3 çuvaldaki 150 pakette 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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