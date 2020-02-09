Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4)
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Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4)

AHIR ÇÖKTÜVan ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde ahırın çökmesine neden oldu.

09.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:48
Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4)

AHIR ÇÖKTÜ

ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde ahırın çökmesine neden oldu. Yarım metreyi bulan karın ağırlığı nedeniyle çöken ahırda 2 küçükbaş telef oldu. Ahırdaki diğer küçükbaşların, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İpekyolu ve Tuşba Grup Amirliği ekipleri ve köylülerin çabalarıyla kurtarıldığı belirtildi. 


Kaynak: DHA
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