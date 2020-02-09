Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (3)
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Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (3)

BİTLİS VE HAKKARİ YÖNÜNE GİDEN YOLLAR, ULAŞIMA AÇILDIVan'da yoğun kar yağışı nedeniyle saat 05.00 sıralarında ulaşıma kapanan şehirlerarası yollar, ulaşıma açıldı.

09.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:14
Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (3)

VE HAKKARİ YÖNÜNE GİDEN YOLLAR, ULAŞIMA AÇILDI

'da yoğun kar yağışı nedeniyle saat 05.00 sıralarında ulaşıma kapanan şehirlerarası yollar, ulaşıma açıldı. 'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kapatılan Van'ın Gevaş ilçesi ile 'in Tatvan ilçesi arasındaki karayolu, Van- Başkale Güzeldere mevkisi ve Van-Gürpınar Kurubaş Geçidi, yapılan çalışmalar sonrası ulaşıma açılmıştır. Ancak yine araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımızı yola çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun olarak hazırlamalarını, istenmeyen sonuçların yaşanmaması için yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyarıyoruz" denildi. 


Kaynak: DHA
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