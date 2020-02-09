Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (2)

09.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:01

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Van'da olumsuz kava koşulları nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de bir gün süreyle faaliyetlere ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Kaynak: DHA