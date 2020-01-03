Van'da 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

03.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:16

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74 ve Gürpınar ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA