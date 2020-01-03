Van'da 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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Van'da 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

03.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:16
Van'da 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 74 ve ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA
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