Van'da 75 bin 970 tablet kaçak ilaç ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesindeki 2 evde kaçak ilaç ve sigara bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak isteyenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'ndeki iki evde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 75 bin 970 tablet ilaç ile 2 bin 350 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D, N.A. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar