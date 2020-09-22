Van'da 74 toplu ulaşım aracına korona virüs cezası
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Van'da 74 toplu ulaşım aracına korona virüs cezası

Van Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri, korona virüs salgınından ötürü yaptığı toplu taşıma denetimlerinde kurallara uymayan 74 araca toplamda 30 bin TL cezai işlem uyguladı.

Van'da 74 toplu ulaşım aracına korona virüs cezası
22.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:57

Van Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri, korona virüs salgınından ötürü yaptığı toplu taşıma denetimlerinde kurallara uymayan 74 araca toplamda 30 bin TL cezai işlem uyguladı.

Korona virüs denetimleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarına yönelik çalışmalarını da sıklaştırdı. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık İl Müdürlüğü ve kırsalda jandarma ekipleri ile günün belirli saatlerinde çeşitli noktalarda kurulan uygulama noktalarında M, V, H ve T plakalı araçlara yönelik durak dışı yolcu alma, kapasite üstü yolcu taşıma, maske ve hijyen denetimleri yapıyor. Son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarla 74 toplu ulaşım aracına korona virüs kurallarına uymadıkları için yaklaşık 30 bin TL ceza kesildi.

Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerin arttırılarak devam edileceği kaydedildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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