Van'da 74 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

VAN (İHA) - Van'da değişik suçlardan kaydı bulunan 74 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 25 Şubat - 3 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 74 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa