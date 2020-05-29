Van'da 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı
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Van'da 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı

KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu ibadete verilen 74 günlük aranın ardından gelen normalleşme adımları ile birlikte Van'da binlerce vatandaş, valiliğin belirlediği cami avluları, açık meydan ve parklarda cuma namazını kıldı.

Van'da 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı
29.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:22

KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında toplu ibadete verilen 74 günlük aranın ardından gelen normalleşme adımları ile birlikte Van'da binlerce vatandaş, valiliğin belirlediği cami avluları, açık meydan ve parklarda cuma namazını kıldı. Belirlenen alanlarda bir araya gelen binlerce Vanlı, beraberinde getirdikleri seccadelerinin üzerinde namaz kılarak, virüsün bir an önce bitmesi ve bu konuda büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanları için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde tüm camilerde ibadetlere ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı. Camilerde toplu ibadete izin verilen açıklamanın ardından, bugün ilk kez belirlenen açık alanlarda cuma namazı kalındı. Van'da valiliğin belirlediği açık meydan, park ve cami avlularında, 74 gün aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanlara, cuma namazı için gelenler, sosyal mesafe kuralına göre saf tuttu. Seccadelerini yanlarında getiren binlerce vatandaş, kent meydanı ve kaledeki parkta saf tutarak cuma namazı kıldı.Cuma namazının ardından, din görevlilerinin, koronavirüsün bir an önce bitmesi için ve bu konuda büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanları için yaptığı duaya, cemaat eşlik etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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