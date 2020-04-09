Van'da 73 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Van'da 73 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi - Haber
İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa

Van'da 73 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 73 şişek kaçak alkollü içecek ele geçirildi.

09.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:38
Van'da 73 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 73 şişek kaçak alkollü içecek ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi Kültür 1. Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 73 adet (şişe) kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi Ş.B. hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haber
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Erdoğan, 'Bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haber
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Haber
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haber
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haber
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haber
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
19 yaşındaki genç, çalıştığını belgeleyince ceza almaktan kurtuldu
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
Ercan Karakaş, eşi Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığı iddiasını yalanladı
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul...
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Paket servise başlayan Nusret'in uçuk fiyatları cep yaktı
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen 'korona' cezasını iptal etti
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Alparslan Türkeş
Magazin Haluk Levent Şeyma Subaşı Cüneyt Özdemir Levent Yamanel
Spor Falcao Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Van'da 73 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 11:03:01. #1.15#
title