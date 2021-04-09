Van'da 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bakraçlı Mahallesi kırsalında arama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeği "Şila","Rexo", "Bozo" ve "Magnum"un kullanıldığı aramada, yol kenarında toprağa gömülü 5 sırt çantasında 120 pakette 61 kilo 330 gram eroin bulundu.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde araç takibi sırasında araçtan atılan çuvalda 10 parça halinde 11 kilo 723 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü T.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van'da 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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