VAN'DA 73 AFGAN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

VAN'ın Erciş ilçesindeki 2 farklı bölgede, Afganistan uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesindeki 2 farklı bölgede, Afganistan uyruklu 73 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan minibüs sürücüsü N.Ç. ise mahkemece tutuklandı.

Erciş Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri, kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri, Topraklı Mahallesi'nde takip ettikleri minibüsü durdurdu. Araçta Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kapasitenin üzerinde yolcu alınabilmesi için minibüsteki koltukların söküldüğü tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan sürücü N.Ç., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçenin Aşağıgöze Mahallesi'ne bağlı İncesu mezrasında ise arazide açlık ve susuzluk nedeniyle halsiz olan 23 Afgan kaçak göçmen yakalandı. İlçede toplam 73 kaçak göçmen, Erciş Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, zabıta ekipleri de su ve yemek ikramında bulunu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İlçede 6 ayda 890 kaçak göçmeni yakalayan Erciş Jandarma Komutanlığı ekipleri; 20 araca el koydu, 28 şüpheliye 3 milyon 376 bin 817 lira ceza uyguladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı