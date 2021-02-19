Van'da 72 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da 72 kilogram eroin ele geçirildi

19.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:56
Van'da 72 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 72 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 72 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kızılca Mahallesi Geçitvermez mezrasında yaşayan M.T.D'nin yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, aldıkları izinle ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 72 kilogram eroin ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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