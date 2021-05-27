71 kilo 955 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 70 kilo 555 gram eroin, sokak satıcılarına yönelik operasyonda da 1 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 70 kilo 555 gram eroin, sokak satıcılarına yönelik operasyonda da 1 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, bir evde narkotik köpeği "Bozo" ile arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 90 pakette 70 kilo 555 gram eroin buldu.

Ayrıca ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 5 parça halinde 1 kilo 400 gram skunk, 95 bin 675 lira ile 100'lük banknotlar halinde 77 bin 700 sahte dolar ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan A.Y, A.Y, M.Ç.K. ve Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar