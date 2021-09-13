VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Haberler
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VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da devriye gezen jandarma ekipleri, Gürpınar-Gevaş kara yolu üzerinde 71 kaçak göçmen ile organizatör oldukları iddia edilen 2 kişiyi yakaladı.

VAN'da devriye gezen jandarma ekipleri, Gürpınar- Gevaş kara yolu üzerinde 71 kaçak göçmen ile organizatör oldukları iddia edilen 2 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Eylül'de saat 06.00 sıralarında Gürpınar-Gevaş kara yolu üzerinde kaçak göçmenlerin E.Y.'nin minibüsüne bindiğini gördü. Bir süre sonra ekipler, minibüsün önünü kesti. Minibüs içindeki 71 kaçak göçmen yakalanırken, şoför E.Y. araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Şoför 500 metre ileride yakalanırken, göçmenlere öncülük ettiği tespit edilen K.P.'nin de minibüste saklandığı belirlendi. E.Y. ile K.P. gözaltına alınırken, araca el konuldu. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, yakalanma anları saniye saniye jandarma tarafından kaydedildi.

VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: VAN'DA 71 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Haberler
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