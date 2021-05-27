Van'da 700 bin TL değerinde kripto para üretim cihazı ele geçirildi
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Van'da 700 bin TL değerinde kripto para üretim cihazı ele geçirildi

Van'da 700 bin TL değerinde kripto para üretim cihazı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 700 bin TL değerinde kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 700 bin TL değerinde kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen internet araştırmaları neticesinde İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde kripto para üretim cihazının internet üzerinde satışa sunulduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından belirlenen adrese yapılan operasyon ve adli arama neticesinde gümrük kaçağı olan ve kripto para üretiminde kullanıldığı tespit edilen 700 bin TL değerinde kripto para üretim cihazı ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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