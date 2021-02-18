70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
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70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

18.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:52

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonda 70 kilo 260 gram eroin bulundu.

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonda 70 kilo 260 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, park halindeki bir kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Boby"nin de kullanıldığı aramada, kamyonun kasasının kenarlarına gizlenmiş, 132 pakette 70 kilo 260 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili şüpheli A.E'nin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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