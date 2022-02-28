Van'da 7 organizatör tutuklandı - Haberler

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Van'da 7 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda; 17 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 7 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 4 araca el konulmuştur" denildi. - VAN

Van'da 7 organizatör tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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