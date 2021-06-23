Van'da 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Selimbey Mahallesi'nde E.C'ye ait evde arama yaptı.

Narkotik köpekleri "Asil" ve "Barut"un da kullanıldığı aramada 7 kilogram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi bulundu.

Evde bulunmayan E.C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar