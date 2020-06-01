Van'da 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü hazırlığı
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Van'da 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü hazırlığı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı öncülüğünde 7 Haziran günü 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak kutlanacak.

Van'da 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü hazırlığı
01.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:06

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı öncülüğünde 7 Haziran günü 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak kutlanacak.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, günlük öğünler içerisinde en önemlisinin kahvaltı olduğu belirtilerek, "Çünkü kahvaltı, günün ilk öğünüdür ve vücudun gün boyu ihtiyaç duyacağı besinleri almasına olanak sağlar. Yapılan araştırmalar, kahvaltının özellikle büyüme dönemindeki çocuklar ve gençler için çok önemli olduğunu göstermektedir. İşte bu yüzden kahvaltının hayatımızda önemli bir yeri vardır. İnsan sağlığı açısından saymakla bitmeyen faydalara sahip olan kahvaltının bir de özel olanları vardır. Bunlardan bir tanesi Van kahvaltısıdır. Bölgede yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen karakovan balı, un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan murtuğa ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi 20 çeşit ürünün yer aldığı Van kahvaltısı, ulusal bilinirliğinin yanı sıra 1 Haziran 2014 yılında Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrasıyla adını uluslararası arenaya da taşımış oldu. Kahvaltının başkenti olarak kabul edilen Van'da, Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak şimdi de uluslararası, dünya çapında bir projeye imza atmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yıllar sonra her kutlandığında Van'ın anılacağı Dünya Kahvaltı Günü projesi bu yıl ilk defa hayata geçiyor. Her yıl haziran ayının ilk pazarında kutlanacak olan Dünya Kahvaltı Günü, bu yıl 7 Haziran'da kutlanacak. İlki bu yıl Türkiye'nin en uzun caddesi olan İskele Caddesi üzerinde kutlanması planlanan Dünya Kahvaltı Günü, yaşanan korona virüs nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılacak olan fotoğraf ve video paylaşımları ile kutlanacaktır. 7 Haziran pazar günü saat 11.00'de başlayacak etkinliğin paylaşımları, sosyal medya hesapları üzerinden #dunyakahvaltıgunu, #theworldbreakfastday ve #rojataşteyacihane hashtagleri ile yapılacaktır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 'Dünyanın en keyifli gününe siz de katılın' sloganıyla çıktığımız yolda sizleri de yanımızda görmek istediğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca; bu yıl gerçekleştireceğimiz etkinliği korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve pandemiden hayatını kaybeden tüm insanlara atfettiğimizi belirtmek isteriz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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