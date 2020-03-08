Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi
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İpekyolu, Van, Güncel

Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 iş yerinde 7 bin 490 adet kaçak ilaç bulundu.

08.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:06
Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 iş yerinde 7 bin 490 adet kaçak ilaç bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak ticaretle uğraşmayı planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dört iş yerinde arama yaptı.


Aramada, cinsel içerikli ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel ve sprey gibi 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İş yeri sahipleri S.R.G, M.T, İ.K, F.Ş. ve Ö.A. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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