Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi
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İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa

Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aralarında cinsel uyarıcı ve kilo aldırıcı da bulunan 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

08.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:58
Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aralarında cinsel uyarıcı ve kilo aldırıcı da bulunan 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren 4 iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda; toplam 7 bin 490 adet kaçak olduğu değerlendirilen ilaç (cinsel ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel, sprey, krem) ele geçirilmiştir. Olayla ilgili iş yeri sahipleri S.R.G., M.T., İ.K., F.Ş. ve Ö.A. hakkında işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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