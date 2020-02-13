Van'da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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Van'da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

13.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:15
Van'da 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 78, Başkale'de 110, 'da 17, Çatak'ta 102, Edremit'te 6, Erciş'te 80, Gevaş'ta 10, Gürpınar'da 97, İpekyolu'nda 22, Muradiye'de 61, Özalp'te 82, Saray ilçesinde ise 22 olmak üzere toplam 687 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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