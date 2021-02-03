Van'da 68 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde 68 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yeşilağaç Mahallesi Şekersuyu mevkisine düzenlenen operasyonda 68 kilogram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar