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Van'da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van'da 66 şahıs hakkında işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da aranması olduğu tespit edilen 66 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da aranması olduğu tespit edilen 66 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "3 - 9 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 66 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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