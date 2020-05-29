Van'da 65 bin kişi karantinaya alındı
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Van'da 65 bin kişi karantinaya alındı

VAN'da koronavirüs vaka sayıları dikkat çekici boyuta ulaşırken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu vakaların yüzde 80-90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandığını söyleyerek şuana kadar 65 bin...

Van'da 65 bin kişi karantinaya alındı
29.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:44

VAN'da koronavirüs vaka sayıları dikkat çekici boyuta ulaşırken Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu vakaların yüzde 80-90'ının batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelip de izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandığını söyleyerek şuana kadar 65 bin kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Van'da  son zamanlarda artan vaka sayıları ile ilgili Van Valisi Bilmez, açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar yaklaşık 500 vakanın olduğu kentte 10 kişi hayatını kaybetti. İl dışından gelip karantina kurallarına uymayan ve kurulan gizli taziyelere katılanlarda vakalar tespit edilirken, şuana kadar 65 bin kişi karantinaya alındı. Halen 18 bin kişinin karantina altında olduğu kentte, sadece Ortanca Mahallesi'nde kurulan bir taziyeden kaynaklı 128 vaka tespit edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını belirterek şöyle konuştu:  "Van'da vakaların yüzde 80-90'ı batı illerinden bir gerekçe ile bölgeye gelipte izolasyon kurallarına uymamaktan kaynaklandı. Bunun da en çok sebebi aile içi yapılan taziye, ikramlar ve mevlitlerden kaynaklandı. Bizim bulaşımız sokaktan ziyade evde gerekli sosyal ve fiziki mesafeye dikkat etmemekten kaynaklandı. Bu güne kadar 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlk başlarda sınır bölgesinden korktuk ama güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler, vatandaşımızın göstermiş olduğu duyarlılık ve sağlık ekiplerimizin eğitimi sayesinde İran'dan kaynaklanan vakamız olmadı. Ama bütün vakalarımız vatandaşlarımızın memleketlerine dönmesiyle meydana geldi. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgesinden gelen vatandaşlarımız bulunduğu aile ortamında kurallara uymayınca ortaya çıktı"65 BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINDIPandemi döneminde taziye çadırı kurulmadığını ama evde taziyelerin kabil edildiğini de belirten Vali Bilmez, "Çekirdek aile dediğimiz yakın akrabalar toplanıyor. Çekirdek aile dediğimiz bizim buradaki örf ve adetlerde baya kalabalık olabiliyor yani 25-30 kişiden oluşabiliyor. Biz bunun sıkıntısını yaşadık. Bu konuda hemşehrilerimizin daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Bundan sonra normalleşme inşallah daha hızlı başlayacak. İnsanlarımız çarşı yerine daha çok bağ bahçe işleri ile uğraşmalarını bekliyoruz. Biz Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 100 filyasyon ekibi oluşturduk ve şuana kadar 65 bin kişiyi karantinaya aldık. Halen 18 bin civarında izolasyonu devam eden vatandaşımız var" dedi. 1 TAZİYEDEKİ VAKA SAYISI 128 Sağlık ekiplerinin sahada çalıştıklarını ve temas kuranları tespit ettiğini belirten Vali Bilmez, bu tespit ettiklerinide evlerde kalmaları konuları ve kuralları uymaları konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Buna rağmen bir kaç yerde ciddi sıkıntalar yaşadıklarını belirten Vali Bilmez, "Yani Ortanca Mahallemizde ki bir taziyede iftar yemeğinde bir araya gelen akrabalardan kaynaklı pozitif vaka sayımız 128 oldu. Yani bizim pozitif vakalarımızın neredeyse 4'te 1'inden fazlası sadece bir taziyeden kaynaklandı. Bir başka mahallemiz olan Eminpaşa Mahallesindeki taziyeden dolayı da 39 vakamız var ve halen de artış devam ediyor. Yine bir başka taziyemizde vaka sayımız 26 oldu. Ama birçok taziye sahibi de sağolsunlar çocuklarının bile eve gelmesini istemediler ve bir araya getirmediler. Çok ciddi duyarlı davrandılar. Bazen de dikkatsizlik ve tedbiri elden bırakınca da bütün sevdiklerimize zarar verebiliyoruz. Normalleşme sürecinde İstanbul'dan birçok vatandaşımızın geleceğini biliyoruz. Onların kendi ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka 14 gün kendi evlerinde izole etmeleri gerekiyor" diye konuştu. 3 MUHTARA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu süreçte kendilerine yardımcı olmayan ve bilgi vermeyen muhtarların da olduğunu belirten Vali Bilmez, 3 muhtar hakkında hem idari hemde adli soruşturma başlattıklarını ve açığa aldıklarını söyledi. Ama bunun yanında gayretle çalıştığı için ödüllendirdikleri muhtarlarında olduğunu belirten Vali Bilmez, "Doğanlar Mahalle Muhtarımız İstanbul'dan gelen ve yeğeninin de içerisinde bulunduğu arabada pozitif vaka olduğunu ihbar etti. Biz Erzincan'da arabayı durdurduk. O araçtan 7 pozitif vaka çıktı. Eğer ihbar etmeseydi ve biz gerekli önlemi almasaydık her biri belki onlarca kişiye bulaştırır ve yüzlerce yeni vakamız olabilirdi. Ama soruşturmalardan sonra muhtarlarımızın genel anlamda duyarlılığı ve farkındalığı ciddi anlamda oluştu" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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