Van'da 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir yolcu minibüsü durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Yolcu konumunda bulunan S.P.'ye ait koliler üzerinde yapılan aramada, toplam 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. S.P. isimli yolcu hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 186 ve 193. maddelerinden işlem yapılmıştır" denildi. - VAN Kaynak: İHA