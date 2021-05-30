Van'da 62 kilo eroin ele geçirildi
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Van'da 62 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 62 kilo eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik köpek ile yaptıkları operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik köpek ile yaptıkları operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 29 Mayıs 2021 tarihinde elde edilen istihbarı bilgileri neticesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpek ile birlikte Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi Madensuyu mevkiinde yapılan operasyonda arazide gizlenmiş vaziyette 62 kilo eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. - VAN

Van'da 62 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 62 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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