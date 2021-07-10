Van'da 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
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Van'da 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi

Van'da 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpeği ile birlikte Edremit ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 60 paket halinde 62 kilogram 700 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. isimli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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