Van'da 61 Kilo 220 Gram Eroin Ele Geçirildi

VAN'da polisin bir araçta yaptığı aramada 61 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine 6 Temmuz günü saat 17.45 sıralarında İstasyon Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta uyuşturucu operasyonları için eğitilen polis köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, gizli bölmelerinde 120 paket halinde toplam 61 kilo 220 gram eroin ele geçirdi.



Olayla ilgili araç sahibi F.P., gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.



- Van