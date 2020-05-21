Van'da 600 gram esrar ele geçirildi Van'ın Erciş ilçesinde 600 gram esrar ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 600 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Haydarbey Mahallesi'nde durdurulan bir araçta, narkotik madde arama köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 600 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA