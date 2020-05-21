Van'da 600 gram esrar ele geçirildi
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Van'da 600 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde 600 gram esrar ele geçirildi.

Van'da 600 gram esrar ele geçirildi
21.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:42

Van'ın Erciş ilçesinde 600 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin Haydarbey Mahallesi'nde durdurulan bir araçta, narkotik madde arama köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 600 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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