Van'da 60 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

03.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:25

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 35, Başkale'de 7, Çatak'ta 4 ve Gürpınar ilçesinde ise 14 olmak üzere toplam 60 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

METEOROLOJİDEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkari'de eksi 2, Bitlis'te eksi 1 ve Muş'ta eksi 3 derece olması beklenmektedir" denildi.

(Mehmet SAlih Akkuş/İHA)

Kaynak: İHA