Van'da 60 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan küçük Esin'e bisiklet Erciş Kaymakamı Belediye Başkanvekili Mehmetbeyoğlu, ilçede yaşayan ve kumbaradaki parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kapmanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Esin Afra Karaca'na bisiklet hediye etti.

Erciş Kaymakamı Belediye Başkanvekili Mehmetbeyoğlu, ilçede yaşayan ve kumbaradaki parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kapmanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Esin Afra Karaca'na bisiklet hediye etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede herkesin bu kampanyaya destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaca'nın davranışından haberdar olduğunu ve çok mutlu olduğunu anlatan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Sağ olsun kendi parasıyla, kumbarasıyla, karınca kararınca küçük yardım ama manen çok kıymetli yardım yaparak bizi çok mutlu etti. Ben de kaymakam amcası olarak Esin kızımızın bisiklet almak için biriktirdiği parayı verdiğini öğrenince gurur duydum. Bu milletin evladı olmaktan gurur duydum. Bu kampanyanın toplumun bütün kuşakları tarafından desteklenmesi çok sevindirici. Biz de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyoruz. Bu anlamlı hareket insanımızın ne kadar büyük bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Esin kızımızı tebrik ediyor ve tüm Erciş'i, bütün Türkiye'yi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."

Karaca ise kendisine bisiklet hediye eden Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA