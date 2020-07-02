Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı (2)
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Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı (2)

HAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI DURDURDUVan Gölü'nde içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu tekneyi arama çalışmaları sürüyor.

Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı (2)
02.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:35

HAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI DURDURDU

Van Gölü'nde  içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu tekneyi arama çalışmaları sürüyor. 

Van Gölü yüzeyinde hava durumu nedeniyle sabah saatlerinde arama yapılamadı. Öğleden sonra saat 14.00'te başlaya çalışmalar ise, rüzgar nedeniyle saat 16.00'da sona erdi. 2 saat boyunca sivil teknelerle birlikte bölgede 2 jandarma bot timi ve jandarma iç güvenlik timleri, cesetlerin bulunduğu koordinatlarda göl yüzeyi taraması yapıldı. Şu ana kadar Çarpanak Adası açıklarında 2 kilometrekarelik alan tarandı. 45 jandarma personeli ise kıyı şeridinde cesetlerin kıyıya vurması ihtimali nedeniyle arama çalışması yaptı. Van'da bulunan bir Row (su altı görüntüleme cihazı) cihazının yanı sıra ikinci Row cihazı da bölgeye ulaştı.

Yarın sabahtan itibaren sonar ve 2 Row cihazıyla Van Gölü'nde yeniden arama yapılacak. Şu ana kadar Van Gölü'nde 89-93 metre derinlikte arama yapıldığı, Row cihazının ise 250 metreye kadar su altını görüntüleyebildiği belirtildi. 


Kaynak: DHA

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