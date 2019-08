Van'da 6 yıldır süren kan davası barışla sonlandırıldı

21.08.2019 17:05

VAN'ın Tuşba İlçesi Derebey Mahallesi'nde iki aile arasında 6 yıldır süren kan davası, Vali Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın katıldığı törenle barışla sonlandırıldı.

Derebey Mahallesi'nde 6 yıl önce Köseoğlu ve Gencay aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Kavgada Sadullah Köseoğlu hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. İki aile arasında 6 yıldır süren kan davasında, kanaat önderlerinin ve aile büyüklerinin girişimiyle barış yapılması için ortam sağlanarak tören organize edildi. Derebey Mahallesi'nde yapılan barış yemeğine, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, bazı kurum amirleri, her iki ailenin ileri gelenleri ve mensupları katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayan barış töreninde konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, kan davasının sona ermesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bu barış töreninin diğer kan davalı ailelere örnek olmasını temenni ettiğini belirten Vali Bilmez, "Derebey Mahallesi'ndeki olay 2013'te meydana geldi ve 1 kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu olayın barışla sonuçlanması için gayret gösteren büyükleri tebrik ediyorum. Olayın çözümü konusunda aracı olanlara da şükran borçluyuz. Bu uygulamanın diğer köylerde, ilçelerde, illerde, İslam coğrafyasında yayılmasını temenni ediyorum. İlimizde, ülkemizde ve dünyada barışın hakim olması için hep birlikte çalışmalıyız. İnşallah bu mahallenin birlik ve beraberliği hep daim olacaktır" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise anlamlı bir güne şahitlik etmenin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, barışın her yerde dillendirilmesi gerektiğini söyledi. İslam dininin barışı emrettiğine dikkat çeken Milletvekili Gülaçar, "Bu anlamlı güne şahitlik yapmak bizim yöremizde, en kıymetli zaman dilimidir. Barış meselesinde kimin ne kadar katkısı olmuşsa, küçük büyük Allah onlardan razı olsun. Tuttuğunuzu altın kılsın. Siz ister farkında olun ister olmayın çok kıymetli bir iş yaptınız. Bu barıştan sonra, 'Ey diğer aileler, diğer aşiretler, bu meseleyi onlarca yıldır devam ettirenler şimdi sıra sizde' diyebiliriz. Bu barış, gittiğimiz her ortamda gündemimizi işgal etsin. Oturduğumuz her yerde barışı gerçekleştirdiğini dillendirin. Katkısı olan ağabey ve kardeşlerimizden Allah razı olsun diyelim. Darısı diğerlerinin başına diyelim. Toplumda fitne ve fesata yol açacakların önünü keselim. Allah ve efendimiz sulhu emreder. Bu toplumun geleceğe daha güvenle, huzurla bakması, bunu yaşaması, tatması adına çok kıymetli bir iş. Bu barışın emek ve bedel istediğini biliyorum. Ama Allah'a hamdolsun, daha öncesinden bu işe el atmış olanlar, komutanların valilerimizin gayret ve çabalarını biliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'KAVGANIN KAZANANI YOK, KAYBEDENİ VAR'

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da, bölgede artık kimsenin bu acıları yaşamak istemediğini dile getirdi. Ölümün ve kan davasının hiç kimseye faydası olmadığının anlatan Başkan Akman, "Kavganın kazananı yok. Kaybedeni var. Kavgada kaybeden sadece taraflar değil toplumun tümüdür. İnsanlar arasında anlaşmazlık olabilir. Nefsimize yenik düşebiliriz. Önemli olan bunu diğer nesillere taşımamak, aile fertlerine ve topluma mal etmemektir. O yüzden ben özellikle Gencay ve Köseoğlu ailelerine bu barışı sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dualar okunup Köseoğlu ve Gencay ailesinin mensupları Kuran'ın Kerim'in altından geçerek birbirlerinin elini sıkıp barıştı. Aile büyüklerine Kuran'ı Kerim hediye edilen barış töreni yemekle son buldu.

Kaynak: DHA