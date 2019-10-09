09.10.2019 18:59

Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 gündür süren operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir."

ANKARA, (DHA)-

Kaynak: DHA