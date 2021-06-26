Van'da 6 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da 6 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da 6 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir şahsın üzerinde 6 kilo 48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir şahsın üzerinde 6 kilo 48 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Edremit ilçesinde tespit edilen şahıs üzerinde yapılan aramada; 9 paket halinde toplam 6 kilo 48 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak İ.A. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceğinin dile getirildiği açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler şaşıp kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da 6 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 12:09:18. #1.14#

title