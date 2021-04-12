Van'da 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'da 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, arazide gizlenmiş 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde, arazide gizlenmiş 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Esenyamaç Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, Körgik Deresi mevkisinde üzeri taşlarla kapatılarak gizlenmiş 6 kilo 427 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Şüphelilerin belirlenmesine yönelik soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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