Van'da 6 ilçeye yeni kaymakam ataması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da 6 ilçeye yeni kaymakam ataması yapıldı

Van'da 6 ilçeye yeni kaymakam ataması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van'da mülki idare amirlerinin görev yerlerinde değişiklik yapan 'Atama Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Van'da mülki idare amirlerinin görev yerlerinde değişiklik yapan 'Atama Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda Van'da da birçok kaymakam ve vali yardımcılarının ataması yapıldı. Yapılan yeni atamalarla İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan Kayseri Develi Kaymakamı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik Erzurum Aziziye Kaymakamı, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen Rize Ardeşen Kaymakamı, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak Trabzon Yomra Kaymakamı, Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar Van Valiliği Hukuk Müşaviri, Van Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca Adıyaman Vali Yardımcısı, Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen Kayseri Bünyan Kaymakamı, Vali Yardımcısı Meral Uçar Muğla Ortaca Kaymakamı, Van Valiliği - Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu Çorum Bayat Kaymakamı, Van Valiliği Kaymakam - Adayı Mesut Ozan Yılmaz ise Sinop Türkeli Kaymakamı olarak atandı.

Van'a atanan mülki idare amirleri

Siirt Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın İpekyolu Kaymakamlığına, Yozgat Saraykent Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Bahçesaray Kaymakamlığına, Kastamonu Şenpazar Kaymakamı Fatih Kayabaşı Gürpınar Kaymakamlığına, Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut Çatak Kaymakamlığına, Sinop Saraydüzü Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker Çaldıran Kaymakamlığına, Tunceli Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır Özalp Kaymakamlığına, Yozgat Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Van Vali Yardımcılığına, Çankırı Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan ise Van Vali Yardımcılığına atandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Destici Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'da 6 ilçeye yeni kaymakam ataması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:35:40. #1.16#

title