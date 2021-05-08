6 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 25 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

6 hırsızlık zanlısı tutuklandı
6 hırsızlık zanlısı tutuklandı
6 hırsızlık zanlısı tutuklandı
6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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