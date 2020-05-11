Van'da 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesindeki hudut hattında 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
11.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:30
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesindeki hudut hattında 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi" ifadesine yer verildi.
Kaynak: DHA