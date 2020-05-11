Van'da 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesindeki hudut hattında 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesindeki hudut hattında 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Hudut Birliklerimiz tarafından Van/Çaldıran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 bin 578 paket kaçak sigara ele geçirildi" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA