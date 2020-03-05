Van'da 6 ayda 59 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 59 bin 427 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van'da 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 59 bin 427 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Ağustos 2019-8 Ocak 2020 tarihleri arasında 8 operasyon gerçekleştirildi.
59 bin 427 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulan operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olaylara ilgisi olan 2 kişinin de ceza evinde olduğu bildirildi.
Kaynak: AA