Van'da 6 ayda 59 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 6 ayda 59 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 59 bin 427 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

05.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:00
Van'da 6 ayda 59 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'da 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 59 bin 427 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerince 8 Ağustos 2019-8 Ocak 2020 tarihleri arasında 8 operasyon gerçekleştirildi.


59 bin 427 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulan operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olaylara ilgisi olan 2 kişinin de ceza evinde olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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