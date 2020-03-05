Van'da 6 ayda 59 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

05.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:00

Van'da 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 59 bin 427 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Ağustos 2019-8 Ocak 2020 tarihleri arasında 8 operasyon gerçekleştirildi.



59 bin 427 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulan operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olaylara ilgisi olan 2 kişinin de ceza evinde olduğu bildirildi.

Kaynak: AA