Van'da 6 ayda 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 6 ayda 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 6 ayda 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde toplam 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen 224 kişi ise tutuklandı.

Van'da 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde toplam 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen 224 kişi ise tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada düzensiz göçmenlerle ilgili yer alan haberler doğrultusunda inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Haberlerde bahsi geçen adrese haberlerin yayınlanmasından önce güvenlik güçlerimizce operasyon düzenlendiği, 458 düzensiz göçmen şahsın belirtilen adreste yakalandığı ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce düzensiz göçmenlerin barınması muhtemel yerler sürekli kontrol edilmekte ve konuyla ilgili yapılan her türlü ihbar ve şikayete hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda 2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli uyruklardan toplam 12 bin 103 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen 528 kişiye adli işlem yapılmış ve 224 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yayınlanan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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