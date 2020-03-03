Van'da 59 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
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Van'da 59 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

03.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:21
Van'da 59 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 7, Başkale'de 11, Çatak'ta 17, Gevaş'ta 1, 'da 17, Muradiye ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İHA

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