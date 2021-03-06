Van'da 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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Van'da 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

06.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:28
Van'da 59 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 13, Çatak'ta 18 ve Gürpınar 25 olmak üzere toplam 59 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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