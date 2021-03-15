Van'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
15.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:14
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 59 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, arazi arama faaliyeti sırasında, İran sınırındaki Güvendik Mahallesi kırsalında yaya ilerleyen düzensiz göçmenleri tespit etti.
Van üzerinden İran'a geçmek isteyen ve Suriyeli oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, sağlık ocağına götürülerek muayene edildi.
Jandarma ekiplerince yemek ve su ikram edilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur