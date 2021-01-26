Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

26.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:32
Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldıVAN'da, etkili olan kar yağışının ardından 200 araç ve 561 kişilik personelle başlatılan karla mücadele çalışmalarında ulaşıma kapanan 495 yerleşim yerinden 487'si açıldı.

Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

VAN'da, etkili olan kar yağışının ardından 200 araç ve 561 kişilik personelle başlatılan karla mücadele çalışmalarında ulaşıma kapanan 495 yerleşim yerinden 487'si açıldı. Kapalı kalan 8 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.Van ve ilçelerinde geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 495 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri yoğun çalışma başlattı. Merkeze bağlı 13 ilçede 500 kilometre yol ağında 200 araç ve 561 personelle yürütülen çalışmalarda, 487 yerleşim yeri yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan 8 mezra yolunda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında 14 hasta kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi, birçok araç da kara saplandıkları yerden çıkarıldı.

Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seçil Gür Ebru Yaşar Cemre Kemer Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da 561 kişilik ekiple, 487 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 16:46:29. #1.15#
title