Van'da bir haftada 557 kilo 350 gram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince bir haftada 557 kilo 350 gram eroin, 1 kilo 900 gram afyon sakızı, 3 kilo 125 gram sentetik uyuşturucu ve 919 gram esrar ele geçirildi, 37 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 557 kilo 350 gram eroin, 1 kilo 900 gram afyon sakızı, 3 kilo 125 gram sentetik uyuşturucu, 919 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı.